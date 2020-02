Seine Fans hatte Bennet Hundt diesmal nicht nur sprichwörtlich im Rücken. Direkt hinter der Spielerbank hatten sich Familie und Bekannte des jungen Aufbauspielers der BG Göttingen eingefunden, um nach dem Wechsel im Sommer dessen erstmalige Rückkehr in seine Heimat Berlin zu verfolgen. Als Hundt am Ende des ersten Viertels dann auch noch genau vor dieser Bank zwei Dreier in Serie einfliegen ließ, wurde aus dem Sitzblock ein lautstarker Stehblock – oder besser gesagt: Aufstehblock.

Noch mehr gute Gründe, sich an die Rückkehr nach Berlin noch lange zu erinnern, lieferte der Sonntagnachmittag jedoch nicht für den 21-Jährigen. Gegen seine ehemaligen Kollegen von Alba Berlin verlor sein Team ein ansehnliches Bundesligaspiel vor 8988 Fans in der Arena am Ostbahnhof mit 96:71 (25:21, 20:26, 15:21, 28:11).

Wiedersehen mit den alten Bekannten

Bevor Hundt seinen Anhang per Dreier zweimal in Verzückung versetzt hatte, standen erst einmal die großen Jungs unter dem Korb im Mittelpunkt. Vor allem Göttingens Center Dylan Osetkowski wollten die Berliner diesmal besonders unter ihre Fittiche nehmen, nachdem er Alba bei Göttingens Sieg in der Hinrunde ziemlich wehgetan hatte. Ohne Center Johannes Thiemann, der wegen einer Schulterverletzung fehlte, gelang ihnen das halbwegs: Einerseits hatte Osetkowski zur Halbzeit zwar schon wieder 17 Punkte auf dem Konto, andererseits hängten die Berliner ihm bereits zu Beginn des dritten Viertels sein viertes Foul an und brachten ihn damit in die Bredouille.

Dass es jedoch kein gemächlicher Wochenausklang nach zwei happigen Euroleague-Spielen Euroleague-Spielen unter der Woche werden würde, zeichnete sich schnell ab. Göttingen spielte nach sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen mit viel Vertrauen ins eigene Tun und ärgerte Alba lange. Erst mit einem kleinen Spurt zu Beginn des dritten Viertels setzten sich die Berliner auf elf Punkte ab.

Bennet Hundt und seine Kollegen wehrten sich zwar weiter tapfer, doch Alba war jetzt nicht mehr zu stoppen. Und so brachte Hundt auch noch einmal die Heimfans in Wallung, als er vor dem Alba-Fanblock zur Freiwurflinie schritt. „Who let the dogs out?“, riefen die Berliner da und beantworteten sich ihre Frage gleich selbst: „Hundt! Hundt, Hundt, Hundthundt!“