Wenn es eine Qualität gibt, die Alba Berlin in dieser Saison besonders auszeichnet, ist es das unerschütterliche Vertrauen in die eigene Stärke. Auch wenn alles schief läuft, die Würfe nicht fallen und der Gegner führt, behalten die Berliner Basketballer die Ruhe. So auch am Sonntag beim 72:62 (12:17, 15:16, 29:17, 16:12) vor 3201 Zuschauern in Braunschweig.

Fast 20 Minuten lang funktionierte bei Alba im Auswärtsspiel gegen die Löwen Braunschweig nichts und es sah sehr danach aus, als endete die Berliner Erfolgsserie nach 16 Siegen in Folge. Intensität und Konzentration waren vor den Augen des Braunschweiger NBA-Stars Dennis Schröder nur bedingt vorhanden und vielleicht war es auch die Nachricht von der Ludwigsburger Niederlage sowie dem damit gesicherten zweiten Tabellenplatz, die Alba ungewohnt fahrig spielen ließ.

Nachdem die Berliner beim höchsten Saisonsieg am Freitag in Tübingen noch überragende 16 von 22 Dreiern getroffen hatten, flogen in Braunschweig die ersten zwölf Distanzwürfe am Ziel vorbei. Nur der überragende Luke Sikma (25 Punkte, 6 Rebounds) hielt Alba in Schlagdistanz. Doch dann fanden die Berliner langsam ins Spiel. Wie schon so oft in den vergangenen Wochen gelang es Alba, gerade noch rechtzeitig auf Betriebstemperatur zu kommen. „Wir haben grottenschlecht geworfen, das aber anders kompensiert“, sagte Center Bogdan Radosavljevic.

Mitte des dritten Viertels gingen die Berliner erstmals in Führung. Braunschweig wurde nun zusehends müde und Alba nutzte das im Stile eines Spitzenteams. Neben Sikma überzeugte vor allem Radosavljevic, dem im zweiten Spiel nach seiner Verletzungspause ein Double-Double (13 Punkte, 10 Rebounds) gelang. (Tsp)