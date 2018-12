Es fehlte nicht viel. In letzter Sekunde musste es Kapitän Niels Giffey von weit hinter der Dreierlinie versuchen, doch der Ball klatschte nur an den Ring. So unterlag Alba Berlin im Topspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag Bayern München mit 81:83 (19:23, 24:22, 14:24, 24:14). Für die Berliner war es vor 6500 Zuschauern in der Münchner Rudi-Sedlmayer-Halle die zweite Liga-Niederlage, München bleibt als einziges Team ungeschlagen.

Bei Alba überzeugte der neue kamerunische Center Landry Nnoko bei seinem Debüt mit einem Double Double (12 Punkte, 13 Rebounds, dazu 2 Blocks). Gegen abgezockte Münchner reichte es für Alba aber nicht ganz. Ausschlaggebend war vor allem eine Schwächeperiode im dritten Viertel, die Bayerns Derrick Williams (26 Punkte) gnadenlos ausnutzte. Die Berliner Aufholjagd im letzten Viertel endete dann am Ring. Schon am Sonntag hat Alba die Chance zur Revanche, dann steht erneut in München das Viertelfinale im deutschen Pokal an. (Tsp)