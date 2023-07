Basketball Tamir Blatt verlässt Alba Berlin

Tamir Blatt wird in der kommenden Saison nicht mehr für Alba Berlin spielen. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, verlässt der 26 Jahre alte Spielmacher den Klub nach zwei Spielzeiten wieder. „In seinen zwei Jahren bei uns hat er sehr hart gearbeitet, um zu zeigen, dass er in der Euroleague bestehen kann. Und spätestens in der letzten Saison hat er bewiesen, dass er dieser Herausforderung auch gewachsen ist“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda.

Für welches Team Blatt künftig spielen wird, wurde nicht mitgeteilt. Der israelische Nationalspieler bestritt für Alba 70 Spiele in Bundesliga und Pokal und 60 Euroleague-Partien. 2022 gewann er mit den Berlinern den deutschen Meistertitel und den Pokal. (dpa)