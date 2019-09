Frank Stäbler und Denis Kudla haben bei der Ringer-WM in Kasachstan Bronze gewonnen. Der deutsche Top-Athlet Stäbler setzte sich am Montag nach einer starken Hoffnungsrunde im Duell um Rang drei gegen Mohamed Elsayed aus Ägypten durch. In der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm hatte der Sportler aus Musberg in Baden-Württemberg seine Chancen auf Gold und damit darauf, seinen WM-Titel aus Budapest zu verteidigen, tags zuvor durch eine Achtelfinal-Niederlage vergeben. Mit der Qualifikation für Olympia erreichte der 30-Jährige dann aber sein größtes Ziel in Nur-Sultan. Gegen Elsayed lag Stäbler bereits 0:5 in Rückstand, zeigte dann aber eine famose Aufholjagd und gewann 6:5.

Der 24-jährige Kudla gewann wenig später sein Duell mit dem Weißrussen Mikalai Stadub nach einem harten Kampf in Nur-Sultan mit 2:1 – und damit ebenfalls Bronze. Der Olympia-Dritte von Rio sicherte sich zudem wie Stäbler und der Schwergewichtler Eduard Popp das Ticket für die Sommerspiele 2020 in Tokio. Für Kudla war es nach Bronze 2016 in Rio und Silber bei der WM 2017 in Paris der drittgrößte Erfolg seiner Karriere.(dpa)