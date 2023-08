Bundesliga-Saisonvorschau (13) Bayer Leverkusen hofft auf ein Ende der Wankelmütigkeit

Am 18. August startet die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. In unserer Serie testen wir täglich die Vereine. Teil 13: Bayer 04 Leverkusen.

Was hat sich verbessert?

Das Gesicht der Mannschaft hat sich verändert. Vor allem ist mit den Verpflichtungen von Granit Xhaka (30 Jahre) von Arsenal London und Jonas Hofmann (31) von Borussia Mönchengladbach viel Erfahrung und auch hohes fußballerisches Niveau in Mittelfeld und Angriff hinzugekommen. Dieser Zugewinn gepaart mit der Unbeschwertheit etwa von Florian Wirtz sollte dem Team mehr Ruhe und eine strategische Weiterentwicklung verleihen. „Wir brauchen neue Impulse, neue Konkurrenzkämpfe“, hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zuletzt immer wieder einen größeren Umbruch angekündigt.

Neben Xhaka und Hofmann haben die Rheinländer noch drei weitere Hochkaräter verpflichtet, um die Abgänge von etwa Moussa Diaby (für 55 Millionen Euro zu Aston Villa), Kerem Demirbay (Galatasaray Istanbul) oder auch Karim Bellarabi (vereinslos) und einigen weiteren namhaften Profis kompensieren zu können. Die Mannschaft dürfte nun reifer sein als noch in der Vorsaison. Beim lockeren 8:0-Sieg im Pokal bei Teutonia Ottensen ließ sich das am Samstag bereits erahnen.

Wer sind die Neuen?

Neben Hofmann und Xhaka sind wohl vor allem Angreifer Victor Boniface (22; Union Saint Gilloise) aus Belgien, Linksverteidiger Alejandro Grimaldo (27; Benfica Lissabon) aus Portugal und Rechtsverteidiger Arthur (20; America FC) aus Brasilien die neuen Konstanten im Leverkusener Spiel. In den Testspielen harmonierten die Neuzugänge schon sehr gut mit den verbliebenen Bayer-Profis. „Wir haben eine gute Mischung aus flinken Spielern, variablen Spielern, aus Arbeitern, aus welchen, die die Tiefe belaufen und aus welchen, die sich auch mal fallen lassen. Das hört sich alles schon mal sehr gut an“, sagte Hofmann kürzlich über seine neuen Kollegen.

Trainer Xabi Alonso hat seinen Vertrag in Leverkusen gerade bis 2026 verlängert. © dpa/Roberto Pfeil

Wer hat das Sagen?

Trainer Xabi Alonso sieht Neuzugang Xhaka in der Chefrolle – auf dem Rasen. Der spanische Coach hatte deshalb sehr viel Zeit investiert, um den erfahrenen Mittelfeldspieler aus London für rund 15 Millionen Euro loszueisen. Beide haben einst sogar noch gegeneinander gespielt, als Alonso bei den Bayern und Xhaka noch in Gladbach unter Vertrag stand. Alonso fordert, dass der Schweizer die junge Mannschaft führt. Dass er mehr Aggressivität für das Ziel Champions League auf den Platz bringt.

Wir müssen Ambitionen haben. Xabi Alonso, Trainer von Bayer Leverkusen

Die eigentliche Führungsfigur in Leverkusen ist allerdings der Coach selbst, der kürzlich und vorzeitig seinen Vertrag bis ins Jahr 2026 verlängerte. Der 41 Jahre alte, ehemalige Weltklassespieler bringt sich bei den Verpflichtungen voll ein, lässt seine vielfältigen Kontakte spielen und hat das Team nach seinen Vorstellungen umgebaut. Denn er hat ein Ziel: „Die vergangene Saison sehe ich positiv. Aber ich möchte mehr, genau wie der Verein. Daran arbeiten wir jetzt zielstrebig weiter.“

Was ist in dieser Saison möglich?

„Wir müssen Ambitionen haben“, sagt Trainer Alonso. Was das für ihn und den Klub bedeutet? Nicht so ein Resultat wie im vergangenen Jahr, als „nur“ die Teilnahme an der Europa League heraussprang. Wieder einmal ist das Erreichen der Champions League das Ziel für alle Beteiligten der Werkself. Wie eigentlich in jedem Jahr ist der Kader gut genug, um mit diesem Ergebnis zu liebäugeln. Vielleicht schaffen es die erfahrenen Spieler in der kommenden Saison, der Mannschaft die große Wankelmütigkeit auszutreiben.

Florian Wirtz trägt jetzt die Nummer 10 bei Bayer. © dpa/Roberto Pfeil

Und sonst?

Ehre, wem Ehre gebührt: Florian Wirtz wird in der anstehenden Saison mit der Nummer 10 auf dem Rücken auflaufen. Das 20 Jahre alte Toptalent soll im zentralen Bayer-Mittelfeld wieder die Fäden ziehen – und die Werkself auf den Erfolgsweg führen. Zu verdanken ist die kurzfristige Nummern-Rochade dem Transfer von Demirbay nach Istanbul – womit die Nummer für Wirtz frei geworden ist.

Dumm nur für die Fans, die jüngst noch das Trikot des neuen Ausstatters bestellt haben, auf dem noch die 27 für Wirtz prangt. Damit hatte der Nationalspieler in den vergangenen Jahren gespielt. Deshalb können die Trikots bei Bayer 04 umgetauscht werden – und die alten werden der Organisation „STARS4KIDS“ gespendet. Die Stiftung führt weltweit Kinderhilfsprojekte durch.