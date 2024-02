Christian Titz vom 1. FC Magdeburg „Im Umfeld der Traditionsklubs wollen viele Leute mitreden“

Herr Titz, in Magdeburg erhalten Sie viel Lob für Ihre Arbeit, Ihr Vertrag wurde verlängert. Haben Sie ihr berufliches Glück gefunden?

Ich kann sagen, dass wir hier in Magdeburg ein sehr gutes und von Vertrauen geprägtes Miteinander haben. Damit meine ich die tägliche Arbeit genauso wie die Entwicklungsprozesse, die wir gemeinsam verrichten. Wir sind ein Verein, der sich mitten in der Entwicklung befindet.