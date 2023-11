Deutschland-Cup in Landshut Eisbärinnen verpassen Nominierung für Nationalteam

Als am Donnerstag der vergangenen Woche der Kader des deutschen Fraueneishockey-Nationalteams für den am Mittwoch beginnenden Deutschland-Cup in Landshut veröffentlicht wurde, suchten Fans der Eisbärinnen vergebens nach Spielerinnen aus ihrem Lieblingsteam. Es ist durchaus vorstellbar, dass sie mit ihrem Finger auf dem Bildschirm immer wieder auf und ab fuhren, aber einfach keine finden konnten.