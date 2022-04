Berlin ist eine Sportstadt. Das weiß jeder. Jedes Jahr: Pokalfinale, Schauplatz von Welt- und Europameisterschaften, ganz egal in welcher Sportart. Berlin wird als Spielort fast immer eine gewichtige Rolle spielen. Auch die Finals in diesem Juni werden die Sportmetropole Berlin öffentlichkeitswirksam in das Bewusstsein der Menschen rücken. In Berlin kann bald jede*r fast immer und beinahe überall Sport treiben, ganz so wie es gefällt. Aber eben nur fast jeder.

Für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ist dieser Wunsch jedoch nicht so einfach zu realisieren. Sportvereine, die darauf ausgerichtete Angebote unterbreiten, sind noch immer in der Minderheit. Für eine inklusive Stadt wie Berlin ist Inklusion im Sport eine Herausforderung, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung die Teilhabe am Alltagsleben zu ermöglichen, erfordert Anstrengungen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Begriff Stadtrendite wird in Berlin im Zusammenhang mit Bewerbungen um sportliche Großereignisse gerne genutzt. Für Sportsenatorin Iris Spranger, Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport, hat Rendite für Berlin aber nur zum Teil mit rein wirtschaftlichen Aspekten zu tun. Sie begreift Stadtrendite als eine Aufgabe der Sportentwicklung unter nachhaltigen Gesichtspunkten das Gemeinwohl betreffend. Angesichts des Besuches von Timothy Shriver, dem Vorsitzenden von Special Olympics International in dieser Woche in Berlin, hat Iris Spranger die Bedeutung der Nationalen Spiele Berlin 2022, die vom 19. bis 24. Juni stattfinden werden, und der Special Olympics World Games Berlin ein Jahr später, für die Menschen in Berlin betont.

Gemeinsam mit der Bundesregierung fördert das Land Berlin die Ausrichtung beider inklusiver Sportevents. Die Weltspiele 2023 werden das größte inklusive Sportereignis der Welt. Die Zahlen sind beeindruckend: mehr als 7000 Athlet*innen, annähernd 20 000 Volunteers, 26 Sportarten, 20 Sportstätten, 190 Länder, die mit ihren Athlet*innen nach Berlin kommen.

Die Spiele der Special Olympics mit all ihren Athlet*innen verdeutlichen, wie „Gemeinsam“ in einer Gesellschaft geht. Gemeinsamkeit erleben, das geht. Ganz einfach durch einen Besuch bei den Nationalen Spielen in Berlin: Sie finden Mitte Juni in den Tagen vor den Finals 2022 statt. In der Sportmetropole Berlin.

Mehr zum Thema Nach gescheiterter Bewerbung 2015 Berlin plant vorerst keine erneute Bewerbung für Olympia

- Gerd Graus war unter anderem Sprecher von Hertha BSC, aktuell ist er Head of Media der Special Olympics.