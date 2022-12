Die Welt ist ein Ensemble Kurt Meister und sein Qatar Philharmonic Orchestra

Oha, wo ist Doha? Der Gedanke schoss Kurt Meister a durch den Kopf, als ihn im Juni 2007 eine Anfrage aus Katar erreichte. Für den langjährigen Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, der in seiner Funktion unter anderem Koryphäen wie Leonard Bernstein oder Karl Böhm nach München geholt hatte, klang ein Umzug ins Emirat zunächst absurd. Aus Saudi-Arabien kannte er Schauergeschichten von Enthauptungen, was würde ihn da erst in Doha erwarten? Doch nach einem Treffen mit der Sheika Musa bint Nasser al-Missned, der Mutter des heutigen Emirs, begann ihn die Sache zu interessieren.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden