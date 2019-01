Im Handball passiert mehr als im Fußball

Die diesjährige Handball-Weltmeisterschaft der Männer löste eine regelrechte Euphorie um Handball in Deutschland aus. Die Gastgeberländer waren Deutschland und Dänemark. Deutschland schied kurz vor dem Finale aus und erreichte den vierten Platz. Doch die Euphorie in den Veranstaltungsorten blieb bis zum Finale, welches Dänemark gewann.

Viele meiner Freunde wussten, dass die Handball-Weltmeisterschaft erst vor kurzem stattfand. Allerdings haben es die meisten nur bemerkt, da die Handball-WM das erste Mal seit Jahren im Free-TV übertragen wurde. Genauso, wie die meisten Menschen in Deutschland schauen sie lieber die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Fußball-WM 2018 hatte pro Spiel im Durchschnitt 26,27 Millionen Zuschauer, während die Handball-Weltmeisterschaft im Durschnitt nur von 7,31 Millionen Menschen pro Spiel verfolgt wurde, was schon ein Rekord war. Das ist überraschend, da Handball ein deutlich schnelleres Spiel ist, in dem mehr passiert als beim Fußball. Warum hat die Fußball-WM trotzdem mehr Aufmerksamkeit als die Handball-Weltmeisterschaft?

Es kann schon einmal nicht an der Quote der gewonnenen Spiele liegen. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat 60,4% seiner Spiele gewonnen, 9,6% unentschieden gespielt und 30% verloren. Der deutsche Fußball-Bund (DFB) hat bei 58% seiner Spiele gesiegt, 20,3% unentschieden gespielt und 21,7% der Spiele verloren. Wenn man diese Ergebnisse betrachtet sind die Quoten bei Handball und Fußball relativ gleich. Was kann es sonst für Gründe geben, dass Fußball mehr Fans hat als Handball?

Handball wurde für Frauen entwickelt - vielleicht ist der Sport deshalb nicht so populär wie Fußball

Meiner Meinung nach liegt es daran, dass Handball eine für Frauen entwickelte Sportart ist. Sie sollte nicht so aggressiv und köperbetont wie Fußball sein, welches nur die Männer spielen durften. Carl Schelenz hat die Spielregel nach einiger Zeit für die Männer angepasst, damit diese auch Handball spielen konnten. Der Ball wurde verkleinert und Zweikämpfe wurden erlaubt. Also ist Handball mittlerweile fast härter als Fußball. Die Ursprünge des Handballs liegen in der Antike, dort gab es bereits im dritten Jahrhundert handballähnliche Fang- und Wurfspiele. Max Heiser gilt als Erfinder des Handballs, er legte am 29. Oktober 1917, die ersten Regeln für das Spiel „Torball“ fest, welches später in „Handball“ umbenannt wurde.

Da früher die Frauen den Männern untergeordnet waren, bekam Handball vermutlich nicht so viel Aufmerksamkeit wie Fußball. Auch die Sponsoren investierten mehr in Fußball anstatt in Handball. Als die Frauen den Männern gleichgestellt wurden, blieb die Aufmerksamkeit weiterhin bei Fußball, da es immer noch als bessere Sportart galt, und so wurde im Laufe der Jahre auch immer mehr in Fußball investiert. Auch wenn es mittlerweile Frauenfußball gibt, schauen die meisten Leute noch eher Männerfußball. So wäre geklärt, warum mehr Leute Fußball anstatt Handball gucken.

Einige Handballvereine in Deutschland haben ihre eigenen Spiele, die während des Finales angesetzt waren, sogar verschoben. Ein Trainer sagte, der Wunsch sei von den Spielern gekommen. Aber ziehen die Handballvereine auch einen Nutzen aus der Handball-Weltmeisterschaft oder leiden sie darunter, dass Deutschland den vierten Platz belegt hat?

Wir spielen im Sportunterricht Handball

Seit 2017 sind die Mitgliederzahlen des deutschen Handballbundes (DHB) zum ersten Mal wieder stabil und sinken bzw. steigen nicht weiter. Im Jahre 2016 lag die Mitgliederzahl bei genau 756.987 und im Jahre 2017 war der Stand der Mitglieder bei 756.907. Somit ist die Zahl der Mitglieder nur um 80 Personen gesunken.

Ob seit der Handball-Weltmeisterschaft 2019 mehr Anmeldungen an die Handballvereine gegangen sind, kann man noch nicht mit Sicherheit sagen. Ich könnte mir das aber gut vorstellen, da diese Weltmeisterschaft die erste seit Jahren war, die im Free-TV übertragen wurde. Die Handballvereine glauben fest an einen Anstieg der Mitgliederzahlen, da es dieses Jahr auch noch eine regelrechte Handball-Euphorie gab.

Meine Freunde und ich haben vor der Handball-WM nur im Sportunterricht auf meiner Schule in Wannsee Handball gespielt. Während die Handball-Weltmeisterschaft stattfand, haben die meisten meiner Freunde sie gespannt verfolgt. Aber sie wollen sich in Zukunft nicht in einem Handballverein anmelden oder sonst irgendwie anfangen Handball zu spielen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem Kinder gibt, die schon immer große Fans des Handballs waren und jetzt vielleicht den Entschluss gefasst haben, sich in einem Handballverein anzumelden.

Olympia Rumpf, 14 Jahre alt