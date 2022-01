Abwehrspieler Marvin Friedrich wechselt mit sofortiger Wirkung von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Der 26-Jährige erhält bei der Borussia einen Vertrag bis zum Sommer 2026. Das teilten beide Clubs am Dienstag mit.

Friedrich, den Gladbachs Sportchef Max Eberl als „einen der besten deutschen Abwehrspieler der Liga“ bezeichnete, soll bereits am Mittwoch am Niederrhein trainieren und könnte schon am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen spielen.

Friedrich hatte am Dienstag bereits beim Training der Köpenicker gefehlt und den Medizincheck bei der Borussia absolviert. In Mönchengladbach soll der U19-Europameister von 2014 offenbar Nationalspieler Matthias Ginter ersetzen, der die Borussia spätestens im Sommer - womöglich Richtung Inter Mailand - verlassen wird. Ginter hatte angekündigt, die Gladbacher im Sommer nach dann fünf Jahren ablösefrei zu verlassen.

Friedrichs Vertrag in Berlin lief ebenfalls noch bis zum Sommer. Auch andere Clubs sollen an dem 1,92 Meter großen Spieler interessiert gewesen sein. Wie viel die Borussen an Ablöse bezahlen, ist unklar.

Der Verteidiger war vor vier Jahren vom FC Augsburg zu Union gewechselt und mit den Eisernen gut ein Jahr später in die Bundesliga aufgestiegen. Mit hervorragenden Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufschwung, der die Köpenicker bis in den Europacup führte.

Er bestritt 78 von 86 möglichen Liga-Spielen im Abwehrzentrum. Zuletzt war Friedrich immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht worden. Union hatte vor kurzem in Dominique Heintz vom SC Freiburg einen neuen Innenverteidiger verpflichtet - auch angesichts möglicher Abgänge auf dieser Position. (dpa)