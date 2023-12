Europa League und Conference League : Siege für Leverkusen und Freiburg, Ausschreitungen in Birmingham

Siege für Leverkusen und Freiburg in der Europa League. Eintracht Frankfurt hat dagegen keine Chance mehr auf den direkten Achtelfinal-Einzug in der Conference League. In Birmingham gibt es vor dem Spiel Aston Villa gegen Legia Warschau Ausschreitungen.