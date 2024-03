Ex-Herthaner Malik Fathi „Gegen Union ist für mich persönlich ein ganz besonderes Spiel“

Herr Fathi, am Freitagabend treffen Sie in der Fußball-Bundesliga mit dem VfB Stuttgart auf den 1. FC Union. Was ist das für Sie als Berliner für ein Duell?

Für mich persönlich ist das ein ganz besonderes Spiel. Ich habe die Brisanz als Trainer im Jugendbereich bei Hertha BSC einige Mal erlebt, da steckt für mich eine große Rivalität drin. Als Co-Trainer des VfB Stuttgart ist es aber ein ganz normales Bundesligaspiel.