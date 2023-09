Finale der US Open Coco Gauff trifft auf Aryna Sabalenka

Die favorisierte Aryna Sabalenka hat ein amerikanisches Finale bei den US Open verhindert. Die 25 Jahre alte Belarussin bezwang am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) Madison Keys nach völlig verkorkstem ersten Satz mit 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5) und erreichte erstmals beim Grand-Slam-Turnier in New York das Endspiel. Dort trifft Sabalenka auf US-Tennisstar Coco Gauff, die zuvor gegen die Tschechin Karolina Muchova mit 6:4, 7:5 gewonnen hatte. Das erste Halbfinale war wegen eines Protests von Umweltaktivisten knapp 50 Minuten unterbrochen gewesen.

Im Tie-Break des dritten Satzes jubelte Sabalenka verfrüht. Nach dem 7:3 ließ sie den Schläger vor Freude fallen, realisierte jedoch wenig später, dass der Tie-Break im entscheidenden Durchgang bis zehn gespielt wird. Wenig später war der Sieg jedoch perfekt. „Ich dachte, dass wir bis sieben spielen. Es war verrückt“, sagte sie.

Sabalenka verhinderte mit einer Leistungssteigerung nach der Klatsche im Auftaktsatz ihre dritte Halbfinal-Niederlage bei den US Open in Serie. Die Australian-Open-Siegerin wird in der kommenden Woche erstmals die Spitzenposition in der Weltrangliste von der Polin Iga Swiatek übernehmen.