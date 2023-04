Formel E in Berlin Die Stadt hat alles, was diese Serie braucht

Lutz Leif Linden kam praktisch direkt von der Automesse Shanghai in Berlin eingeflogen. Der Generalsekretär des Automobilclub von Deutschland (AvD) stand am Sonntag auf der überdachten Terrasse des mondänen VIP-Bereiches der Formel-E-Strecke am Tempelhofer Feld. Er nippte mit Blick auf das kurvige Asphaltband am Cappuccino und sagte: „Die Formel E muss in Berlin bleiben. Und China muss wieder in den Renn-Kalender aufgenommen werden.“