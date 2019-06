Luca Waldschmidt setzte sich früh unter Druck. Bereits nach 14 Spielminuten gegen Österreich sagte er sich am Sonntagabend: „Komm, du hast heute noch nicht aufs Tor geschossen, zieh mal ab!“ Das tat er prompt aus 22 Metern – und der Ball schlug unhaltbar im rechten oberen Winkel des Tores ein.

Es war der bisher sehenswerteste Treffer bei dieser U-21-Europameisterschaft in Italien. Für Waldschmidt war es obendrein sein bereits fünftes Tor des Turniers, womit er derzeit die Torjägerliste anführt. Der Stürmer des SC Freiburg spielt sich immer mehr in den internationalen Fokus und ist eine der Entdeckungen des Turniers.

So lernt die deutsche Fußball-Öffentlichkeit nun auch Waldschmidts Entertainer-Fähigkeiten kennen. In der Kabine spielt er mit Teamkollege Marco Richter regelmäßig Schlager für die Mitspieler. „Wenn ein bisschen Musik läuft, dürfen wir auch mal kurz Spaß haben und uns freuen, dann geht es aber auch gleich wieder weiter“, sagt Waldschmidt.

U-21-Trainer Stefan Kuntz nimmt das gerne hin, denn Waldschmidt ist einer der Leistungsträger, die die Mannschaft nach dem 1:1 gegen Österreich nun ins Halbfinale und damit auch zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio geführt haben. Kuntz betont in Zusammenhang mit Waldschmidts rasanter Leistungssteigerung vor allem die Rolle des SC Freiburg: „Dort haben sie Luca entwickelt, er ist zum Führungsspieler geworden“, sagt er bei „Eurosport.de“.

Denn für Waldschmidt lief es nicht immer so rund. Lange galt der heute 23-Jährige als das kommende Talent, schoss in den Junioren-Bundesligen für Eintracht Frankfurt doch regelmäßig eine zweistellige Anzahl an Toren. Doch der Übergang in den Profi-Bereich war für Waldschmidt schwierig. Er hatte in Frankfurt große Anlaufschwierigkeiten, bekam kaum Einsatzzeit und schoss wenig Tore. Das nagte an seinem Selbstbewusstsein, waren doch seine eigenen Erwartungen und die seines Umfelds im Vorfeld hoch.

In Freiburg erzielte er zuletzt neun Tore

2016 wechselte er zum krisengebeutelten Hamburger SV. Wieder konnte er nicht richtig durchstarten. Er selbst spricht von riesigem Druck, der auf den Spielern während des Abstiegskampfes laste. Dies sei für seine Entwicklung nicht der beste Weg gewesen, sagte er in einem Interview bei „DFB.de“. Ein etwas geduldigeres Umfeld hätte ihm eher geholfen.

Das bekam er schließlich nach seinem Wechsel zum SC Freiburg im vergangenen Jahr. Wie bei so vielen Spielern vor ihm hatte der SC eine Art Katalysatorfunktion für Waldschmidts Leistungen. Zum ersten Mal konnte er auf dem Platz sein volles Potenzial entfalten. Er genoss das Vertrauen von Trainer Christian Streich und steuerte in 30 Einsätzen neun Tore und drei Vorlagen bei. Dass Freiburg einen hervorragenden Nährboden für die Karrieren junger Talente bietet, stellt sich mit ihm nun wieder einmal unter Beweis. Weit weg vom Trubel seiner ehemaligen Stationen Frankfurt und Hamburg blühte Waldschmidt auf.

Die Freiburger machen in dieser Hinsicht vieles richtig, das zeigen weitere Beispiele wie Maximilian Philip, Max Kruse oder Mathias Ginter. Nun scheint sich mit Waldschmidt der nächste große Coup der Freiburger abzuzeichnen. Kann er seine Leistungen im Verlauf der U-21-EM bestätigen, werden sich bestimmt größere Klubs für ihn interessieren.

Nun geht es für Waldschmidt jedoch erstmal darum, mit dem deutschen Team die nächsten Ziele zu erreichen. Die Titelverteidigung wird immer wahrscheinlicher, wenn Waldschmidt weiter so erfolgreich abzieht.