Gemeinnützigkeit und Suchtprävention Wie der E-Sport die Politik in Berlin verändern möchte

Als Randsport werden Sportarten bezeichnet, die vermeintlich wenig Aufmerksamkeit erregen. Hierzulande könnte man auch davon sprechen, dass im Großen und Ganzen alle Teamsportarten außer Fußball in diese Kategorie fallen. Dabei pilgern während der Saison Wochenende für Wochenende Menschenmassen in die Stadien und Arenen, tragen unzählige Menschen Schals, Kappen und T-Shirts ihrer Lieblingsteams im Alltag und verfolgen Neuigkeiten ihrer Teams über die diversen Medienangebote in diesen sogenannten Randsportarten.