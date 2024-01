Gut 15 Jahre bei Turbine Potsdam, inzwischen bei der TSG Hoffenheim Torjägerin Melissa Kössler ackert für ihr Comeback

Wenn Melissa Kössler auf die Liste der besten Torschützinnen in der Fußball-Bundesliga der Frauen schaut, tut sie das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich freut sich die Angreiferin der TSG Hoffenheim, dass sie in der Rangliste immer noch auf Platz zwei steht. Gleichzeitig kommt in ihr der Gedanke auf, was möglich gewesen wäre, wenn sie sich nicht bereits im zweiten Saisonspiel Ende September am Sprunggelenk verletzt hätte.