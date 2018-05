Diego Simeone nahm hoch oben unter dem Stadiondach Platz, in einer Loge hinter einer dicken Glaswand. Nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Arsenal London vor einer Woche war der exzentrische Trainer in Diensten Atletico Madrids mal wieder von der Seitenlinie verbannt worden, weil er den Schiedsrichter ziemlich übel belegt hatte, woraufhin Europas Fußball-Verband Uefa gegen den Wiederholungstäter verfügte: zwei Spiele Sperre!

Wenn der temporäre Ausschluss des Argentiniers jemals einen positiven Aspekt aus spanischer Sicht hatte, dann ist es der Umstand, dass es überhaupt zu besagtem zweiten Spiel kommt. Nach dem Remis im Hinspiel in London sicherte sich Atletico durch einen 1:0 (1:0)-Sieg im Rückspiel die abermalige Teilnahme an einem Europapokalfinale – und zementierte obendrein den inoffiziellen Ruf Madrids als europäische Fußball-Hauptstadt des Jahres 2018: Real spielt bekanntlich am 26. Mai in Kiew gegen Liverpool den Champions-League-Sieger aus, Atletico ist zehn Tage früher in Lyon gefordert.

Für Arsenals Trainer-Legende Arsene Wenger endete der Abend dagegen in einer großen Enttäuschung: Das Halbfinal-Aus bedeutete für den Franzosen, der 22 Jahre bei den Londonern unter Vertrag stand und im Sommer seine Karriere beenden wird, den letzten Auftritt auf internationaler Bühne. Den Treffer des Abends erzielte Diego Costa in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs.

Im zweiten Halbfinale des Tages legte RB Salzburg eine starke Aufholjagd gegen Olympique Marseille hin. Die Österreicher, die das Hinspiel mit 0:2 verloren hatten, glichen diese Hypothek nach einer torlosen ersten Halbzeit in Hälfte zwei binnen weniger Minuten aus: Zunächst traf Amadou Haidara zur 1:0-Führung, wenig später half Marseille dann unfreiwillig nach: Bouna Sarr beförderte den Ball per Eigentor zum 2:0 in die Maschen und brachte seine Elf damit in die Verlängerung. Die Spielberichte:

Atletico Madrid - FC Arsenal 1:0 (1:0)

Atlético Madrid hat die internationale Karriere von Trainer-Legende Arsène Wenger beim FC Arsenal beendet. Der spanische Europa-League-Sieger von 2010 und 2012 gewann nach einer emotionalen Partie am Donnerstag mit 1:0 (1:0) und verhinderte damit in zwei rassigen Halbfinals eine mögliche letzte Krönung des langjährigen Trainers der Gunners, der nach seiner 22. Spielzeit bei den Londonern abtreten wird. Auch den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi bleibt damit die Chance auf einen europäischen Titel unmittelbar vor der WM in Russland verwehrt. Im Endspiel trifft Madrid am 16. Mai auf den Sieger der Partie zwischen Red Bull Salzburg und Olympique Marseille, die mit einem 2:0 (0:0) der Österreicher am späten Donnerstagabend in die Verlängerung ging.

Im Duell der beiden Champions-League-Stammgäste erzielte Diego Costa kurz vor dem Pausenpfiff (45. Minute) den wichtigen Führungstreffer für Atlético, das vor 65 000 Zuschauern viel offensiver und mutiger spielte als beim glücklichen 1:1 in der Vorwoche in London. Dort hatte Offensivstar Antoine Griezmann die Madrilenen mit einem späten Tor vor einer Niederlage ohne eigenen Treffer bewahrt. Auch ohne Trainer Diego Simeone, der nach seinem Ausraster in der Vorwoche auf der Tribüne Platz nehmen musste, starteten die Gastgeber forsch in die Partie und hatten durch Costa die erste Chance, doch der Stürmer verfehlte knapp. Für Arsenal gab es den ersten Schock nach acht Minuten: Verteidiger Laurent Koscielny blieb im Rasen hängen und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Dem Franzosen droht nach dem Vorfall ohne Fremdeinwirkung das WM-Aus.

Nach Costas Treffer, den Griezmann mustergültig vorbereitete, spielte weiter hauptsächlich Atlético. Griezmann verpasste vor den Augen von Tennis-Star Rafael Nadal mit einem Freistoß das zweite Tor, von Arsenal kam trotz Rückstand schlicht zu wenig. Granit Xhaka versuchte es aus der Distanz (62.), doch der seit zwölf Heimspielen gegentorlose Jan Oblak war auch diesmal nicht zu überwinden.



RB Salzburg - Olympique Marseille 2:1 n.V. (0:0)

Marseille schien sich mit dem Zwei-Tore-Polster zu begnügen und tat in Salzburg zunächst nicht mehr als nötig. Der Leipzig-Bezwinger, der beim 5:2 gegen die Sachsen im Viertelfinale seine Offensivqualität unter Beweis stellte, vertraute diesmal auf seine Kompaktheit. Diese bröckelte nach dem Wechsel gewaltig. Haidaras sehenswerter Solo-Treffer und ein Eigentor ließen die Salzburger hoffen, in der Verlängerung hatten beide Teams ihre Chancen auf das Weiterkommen. Nach einer höchst umstrittenen Ecke sorgte Rolando in der Mitte für die Entscheidung. (Tsp/dpa)