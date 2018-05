Die SG Flensburg-Handewitt steht dicht vor der zweiten deutschen Handball-Meisterschaft nach 2004. Der Vizemeister des Vorjahres gewann am 33. Spieltag beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 27:24 (17:16) und geht als Spitzenreiter in das Saisonfinale am kommenden Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen. Der Tabellendritte Füchse Berlin verlor bei der MT Melsungen mit 24:31 (12:15) und ist damit aus dem Titelrennen ausgeschieden. Im Kampf gegen den Abstieg feierte Altmeister VfL Gummersbach einen 23:22 (11:10)-Sieg beim TV Hüttenberg und kann damit für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen.