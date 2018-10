Tour 3 - Tag 6: Manchen Mist vergisst man nicht

Mache ich mir etwas vor, verkläre ich mein eigenes Leben mit dem Sport? Ich muss lange nachdenken, bis ich mich an schlechte Erfahrungen rund um den Sport in meiner Jugend erinnern kann.

In Laboe bei Kiel machten wir drei Kinder in den Sommerferien einen Segelschein. Während mein Bruder und meine Schwester den amtlichen A-Schein anstrebten, kam für mich, den 12-jährigen, nur der sogenannte Optimistenschein in Frage. Was sich optimistisch anhört, war in Wahrheit ödes Rumsitzen in viereckigen Nussschalen, eben den sogenannten Optimisten. Höhepunkt der Sportveranstaltung: die Wende. Oder gar der Dunking des Segelns: die Halse. Wow!

Stundenlanges Hin- und Herfahren, 50 Meter vor der Küste, parallel zu dieser Küste. Irgendwann ermahnte mich der „Trainer“ aus dem Schlauchboot, ich solle mich bei der Wende umdrehen. Und dann zwei, drei Wenden später, wohl wieder nicht geguckt, schrie er mich an, jetzt reiche es! Und schickte mich für den Rest des Vormittags an Land, den Steg schrubben.

Manchen Mist vergisst man nicht. Eine weitere, letzte Geschichte: Beim zweiten Skikurs in meinem Leben, ich war sieben oder acht, da hat mich ein Mädchen einen Tag schikaniert. Heute würde man dazu wohl Mobbing sagen. Worum ging es da? So genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich weiß, dass da was war.