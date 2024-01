Kameramann erlöst ihn bei der Suche Klopp verliert beim Jubeln seinen Ehering

Glück im Unglück für Jürgen Klopp: Im begeisterten Jubel über den 4:2-Sieg seines FC Liverpool in der Premier League gegen Newcastle United hat der deutsche Fußball-Trainer am Montagabend seinen Ehering verloren. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, entdeckte ein aufmerksamer Kameramann den Ring jedoch in der Mitte des Spielfeldes. Klopp reagierte auf den schnellen Fund vor laufender Kamera des TV-Senders Sky Sports erleichtert - und küsste das Schmuckstück. „Ich hatte einen gewaltigen Schock. Aber er ist zurück“, sagte der 56-Jährige und nannte den Kameramann einen „Freund fürs Leben“.

Liverpool hatte am Montagabend durch den Sieg in einem überlegen geführten Spiel mit zahlreichen vergebenen Torchancen die Tabellenführung in der englischen Fußball-Meisterschaft auf drei Punkte vor Verfolger Aston Villa ausgebaut. Nach dem Schlusspfiff gratulierte Klopp seinen Spielern auf dem Platz und ging anschließend applaudierend zu den Fans. Dabei bemerkte er, dass ihm der Ring fehlte. Seine sofortige Suche auf dem Rasen rund um seinen Standort blieb erfolglos, obwohl Klopp auch einen Ordner um Hilfe dabei gebeten hatte.

Erst der Kameramann erlöste den Coach aus seiner verzweifelten Situation. „Oh mein Gott, das wäre wirklich schrecklich gewesen“, sagte Klopp. „Ich habe ihn einmal in meinem Leben verloren - ich brauchte einen professionellen Taucher, weil es im Meer war“, berichtete Klopp. „Dem Mann bin ich schon mein Leben lang dankbar“, sagte Klopp. „Ab und zu, wenn ich ein, zwei Kilo abnehme, passt er nicht mehr.“ (dpa)