Sebastian Brendel musste noch einmal durchpusten nach den letzten Wochen. Der 30 Jahre alte Rennkanute vom KC Potsdam war erschöpft vom vielen Training. Immer war er volle Belastung – viel Starttraining und Strecken – gegangen. Irgendwann war die Luft verständlicherweise raus. Brendel hat es die letzten Tage deshalb nochmal ruhig angehen lassen. Der Saisonhöhepunkt steht mit den Weltmeisterschaften im portugiesischen Montemor-o-Velho ja erst an diesem Wochenende an. Brendel hat Großes vor: Er will gleich auf drei Strecken seinen Titel verteidigen.

Er geht als Favorit im Einer-Canadier über 500, 1000 und 5000 Meter an den Start. Die 1000 Meter sind seine Paradestrecke, dort werden die Medaillen an diesem Samstag vergeben. Insgesamt will der Deutsche Kanu-Verband (DKV) sechs bis acht Medaillen aus Portugal mit nach Hause bringen. Es könnte schwierig werden: Bislang lief die Saison nicht wie gewohnt für die erfolgsverwöhnten Kanuten. Vor allem bei den Europameisterschaften vor einigen Wochen. Zweimal Silber und einmal Gold hatte Brendel da heimgebracht. Für den Olympiasieger zu wenig. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. „Ich finde Silber nicht schlimm. Aber man ist halt Gold gewohnt“, sagt Brendel.

Die Abstände seien zuletzt knapp gewesen und er daher zufrieden. „Nicht falsch verstehen: Ich bin nach wie vor ehrgeizig.“ Aber: „Mal nicht alles zu gewinnen, das nimmt auch Druck raus“, sagt er. Das gilt auch für die anderen Boote des DKV. Die Titel holten bei der EM vor allem die anderen. Manche wähnten die Kanuten schon in der Krise – oder sahen gar den Schlussakkord einer Ära. Dabei hat das Team jede Menge Neue integriert. Allein bei der WM gehen acht Debütanten an den Start.

Der Fokus liegt auf Tokio

Das braucht seine Zeit. In den Jahren zwischen Olympischen Spielen sei das ein normaler Vorgang, sagt er. Brendel ist inzwischen einer der Älteren im Team. Er hat die meisten Trainingsjahre auf dem Buckel und lässt sich deshalb sich nicht mehr verrückt machen. Auch Deutschlands erfolgreichster Sommerfachverband muss nicht immer nur Gold gewinnen. „Der Fokus liegt auf 2020 in Tokio. Dann muss die Leistung passen“, sagt Brendel.

Entsprechend ist das Training noch nicht am Anschlag. Es bleibt noch Spielraum. In diesem Jahr hat Brendel ihn genutzt, um neue Reize zu setzen: mit Stand Up Paddling etwa auf dem Potsdamer Kanal und hunderten Radkilometern. „In meinem Alter muss man sich etwas einfallen lassen“, sagt Brendel, „nur geradeaus Paddeln kitzelt keine Rekorde mehr heraus.“

Aber was heißt schon Rekorde? Brendel ist ja schon acht Mal Weltmeister. Bei der WM in Portugal dürfen jetzt gern noch ein paar Titel dazukommen. Doch Montemor ist kein leichtes Gewässer. Regelmäßig weht Wind vom Atlantik auf den Kunstkanal rüber. Der trifft die Boote dann von der Seite, und das macht im Wettkampf je nach Startplatz wenig Spaß. Vor allem, wenn der Wind von rechts kommt und man wie Brendel Linkspaddler ist. Es kostet Extraschläge, um auf Kurs zu bleiben.

Sebastian Brendel hat in Montemor mal sein schlechtestes internationales Resultat eingefahren. Aber auch das irritiert ihn nicht. Sicherheitshalber hat er Unterstützung von zu Hause mitgebracht: Die Familie ist, trotz schon erfolgtem Schulanfang, extra angereist nach Montemor. Freundin Romy und die Kinder Hanna und Edwin werden ihn unterstützen.