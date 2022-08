Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist schwanger. Das Management der 34-Jährigen bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Kiel erwartet ihr erstes Kind und wird daher nicht an den an diesem Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen.

Kerber spielte zuletzt beim Rasen-Klassiker in Wimbledon. Die Schwangerschaft soll nach Angaben ihres Managements aber nicht das Ende ihrer Karriere bedeuten. Es handele sich erst einmal um eine Babypause. (dpa)