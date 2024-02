Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Nie mehr Erste Liga!

Letzte Woche hatte ich eine leise Hoffnung, Hertha könnte vielleicht… mit einem Sieg? In Braunschweig…? Vielleicht noch mal oben angreifen? Wie komme ich bloß zu so einer Fehleinschätzung? Ich kenne doch den Club lange genug. Ich sollte doch wissen, wie es läuft. Wenn sich irgendeine sportliche Chance bietet, dann wird sie versemmelt. Ich glaube, das ist auch irgendwo festgehalten, in den Clubstatuten.