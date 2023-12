Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Hertha als Jäger und Sammler

Hertha BSC spielte zum Abschluss vor der Winterpause gegen den Tabellenletzten, eine Mannschaft aus Osnabrück. Zum Spiel kann ich nur sagen: Kompliment! An alle! Die bis zum Schluss durchgehalten haben – beim Zuschauen.

Kapitän Toni Leistner analysierte die Lage von Hertha BSC so: Man sei quasi etwas hinterher, aber „die Rolle des Jägers passe sehr gut zu uns“. Das mag schon sein. Aber der Jäger wird letztlich an seiner Beute gemessen.

Und da scheint es ein kleines Problem zu geben. Nach Ansicht vieler Experten besteht Hertha BSC nämlich vor allem aus einem Spieler. Und wenn der mal nicht dabei ist, ist die Beute offenbar zu schnell für den Jäger.

Ja, ja. Ich bin… unzufrieden. Ich will einfach immer noch nicht wahrhaben, dass das Ergebnis eines 370 Millionen Investments am Ende ein oberer Mittelfeldplatz in Liga Zwei ist. Ich bin zu nachtragend. Weiß ich ja. Man muss auf das Positive gucken.

Dann gucken wir mal: Wir haben neun Spiele hintereinander nicht verloren! Und es hätten auch mehr sein können. Wir haben das Achtelfinale im DFB-Pokal überstanden und können unter die letzten vier kommen!

Und vor allem: Würde es im Fußball nur die erste Halbzeit geben, stünden wir auf Platz 1! Okay, vielleicht etwas viel Konjunktiv dabei, aber immerhin. Die Fans haben sich wieder mit dem Club versöhnt, denn man merkt, jeder im Team „will“.

Nun kommt die Winterpause. Wie analysiert der mit profundem Halbwissen ausgestattete Kolumnist die aktuelle Lage des Berliner Profifußballs?

Nun ja. Was Union angeht, bin ich Realitätsverweigerer. Für mich ist immer noch Urs Fischer der Trainer.

Und ich lehne auch ab, dass man in der Champions-League (!) knapp gegen Real Madrid (!) verliert, um danach in der Bundesliga 0:3 gegen Bochum unterzugehen. Bin ich komplett dagegen.

Und was Hertha angeht: Man muss jetzt halt sehen, ob sich der vorhandene Wille auch irgendwie mit einem Können kombinieren lässt. Denn wenn der Jäger nur will, aber nicht kann, freut sich die Beute.

Der Berliner Kabarettist Frank Lüdecke schreibt hier jeden Montag über die Bundesliga.