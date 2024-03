Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Hertha BSC auf dem Berliner Holzweg?

Am letzten Spieltag der vorigen Bundesligasaison stand Hertha BSC auf Platz 18 und Stuttgart auf Platz 16. Hertha stieg ab, Stuttgart konnte sich über die Relegation retten. Was dann passierte, ist ja wohl kaum zu glauben! Während sich Hertha im Mittelfeld von Liga zwei einsortiert, wird Stuttgart wohl in der Champions-League antreten!