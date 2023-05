Kolumne „Auslaufen mit Lüdecke“ Hertha muss jetzt langsam den Turbo zünden

Huiii, es wird spannend! Die Saison tritt in ihre entscheidende Phase! Kleine Überraschung: Meister wird dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht die beste Mannschaft! Nein! Sondern die, die ihre Verunsicherung am besten kaschieren kann. Bayern spielt mit dem teuersten Kader der Liga einen fulminant uninspirierten Fußball. Dortmund dagegen strebt nach der xten vergebenen Chance weniger nach der Meisterschaft, sondern mehr in die Psychotherapie.