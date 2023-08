Komm, wir fahren nach Amsterdam Ungewissheit und Vorfreude bei den Eisbärinnen

Als der Berliner Indiepop-Sänger Space Kelly „Die schönsten Mädchen gibt es in Amsterdam“ rund um die Jahrtausendwende ins Mikro sang und damit einen veritablen Szenehit landete, konnte er nicht ahnen, dass Jahrzehnte später einmal Frauen und Mädchen aus Amsterdam in Berlin Schlagzeilen machen werden. Und das, obwohl es am Montag lediglich eine Ankündigung gab.