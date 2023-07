Legendäres Zeitfahren bei der Tour de France 2003 Als Wunderkind Jan Ullrich den Übermenschen Lance Armstrong düpierte

Vor 20 Jahren feierte die Tour de France ihr 100-jähriges Bestehen. Was damals nicht nur in Paris enden, sondern zur Feier des Tages wie im Gründungsjahr 1903 auch in Paris starten sollte, schickte sich an, der Höhepunkt eines Duells zu werden, das zweifelsohne als eines der schillerndsten in die Geschichte der Tour de France eingegangen ist. Es sind Erinnerungen wie an einen Traum – ein Traum, der die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit verschwimmen lässt. Erst Jahre später wurden wir aus diesem Traum herausgerissen und mit einer bitteren Realität konfrontiert. Heute müssen wir uns eingestehen, dass ein Teil des Erlebten bloß das Resultat einer großen Täuschung war.