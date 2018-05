Was tun gegen den Zuschauerschwund?

Jetzt spricht Ingo Schiller, der Geschäftsführer Finanzen und Herr über die Zahlen. In diesem Jahr, so berichtet Schiller, habe der Verein zehn Prozent seiner Zuschauer verloren, fast 5000 pro Heimspiel kamen weniger. Was man dagegen tun kann? Schiller präsentiert ein paar Ansätze. So soll es in der neuen Saison günstigere Tickets geben und mehr Werbemaßnahmen.