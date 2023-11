Luchse Lauterbach sind aus ihrer Liga geflogen Warum ein Eishockey-Regionalligist aus Hessen nach Berlin fahren muss

Am Samstagmittag war Abfahrt in Lauterbach. Um halb zwölf setzten sich in der mittelhessischen Kleinstadt zwei Kleinbusse mit Fahrtrichtung Berlin in Bewegung. Wenig später brach in Kassel ein dritter auf. Ihr Ziel war die Glockenturmstraße in Berlin-Charlottenburg, fast direkt hinter dem Olympiastadion, einfache Fahrt rund 450 Kilometer. An Bord waren allerdings weder Fans von Hertha BSC, noch vom Karlsruher SC, die zum großen Zweitliga-Freundschaftsgipfel unterwegs waren, sondern Eishockeyspieler aus der Regionalliga Ost.