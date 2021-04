Wenige Tage vor dem Finale im Ligapokal hat der englische Fußball-Erstligist Trainer José Mourinho und seinem gesamten Trainerstab entlassen. Persönlich habe er gern mit Mourinho zusammengearbeitet, teilte Club-Präsident Daniel Levy mit. Deswegen bedauere er, „dass die Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es uns beide vorgestellt haben“. Das heutige Training leitet der ehemalige Tottenham Spieler Ryan Mason.

Der Londoner Verein steht in der Premier League derzeit nur auf Rang sieben - damit würden die Spurs den Europapokal verpassen. In der Europa League war der Club trotz eines Hinspielerfolgs am kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb gescheitert. Nur wenige Stunden vor der Entlassung Mourinhos hatte der Verein seine Teilnahme an der umstrittenen Super League bestätigt.

Mehr zum Thema Vor dem ersten Spiel mit Tottenham Trainer José Mourinho gibt Fehler zu

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

Mourinho, der mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, war seit November 2019 Trainer der Spurs. (dpa)