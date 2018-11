Was ist bei den letzten deutschen Bewerbungen falsch gelaufen?

Hamburgs Konzept fand ich sehr überzeugend. Aber man hat den Menschen zu wenig Zeit gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen sind wir mit Rhein Ruhr City sehr früh gestartet. Es ist wichtig, die Leute von Beginn an mitzunehmen. Bei der Bewerbung um die Fußball-EM 2024 sind die Menschen auch mitgegangen.

Der DFB hat aber niemanden um Erlaubnis gefragt.

Das stimmt. Es zeigt aber, dass Menschen Freude haben können an sportlichen Großereignissen, wenn sie nur attraktiv gestaltet sind. Deshalb ist es wichtig, sie mit der Vision vertraut zu machen.

Olympia hatte in den letzten Jahren keinen guten Ruf. Es wird mit Doping, Kosten und Korruption in Verbindung gebracht. Was kann 2032 dem entgegensetzen?

Wir Deutschen neigen dazu, alles sehr kritisch zu sehen. Bitte nicht falsch verstehen: Ich glaube, dass das gut ist. Aber wir haben uns zuletzt seitenweise damit beschäftigt, ob der IOC-Präsident Thomas Bach früher einen Diplomatenpass haben durfte oder nicht. Dass über die Olympischen Spiele in Südkorea zwei verfeindete Staaten wieder in Dialog getreten sind, ist auch ein riesiger Erfolg des IOC und von Thomas Bach.

Kann man das wirklich dem IOC zuschreiben?

Ein Momentum trifft immer auf Vorbereitung. Es muss unsere Aufgabe sein, auch auf diese positiven Entwicklungen hinzuweisen. Ich habe größten Respekt davor, was Thomas Bach geleistet hat.

Dass es so wenig Bewerbungen gab und Bewerbungen im Westen am Widerstand der Bevölkerung gescheitert sind, hat aber ja auch Gründe.

Paris und Los Angeles sind Ausrichter aus dem Westen. Die Bewerbungen davor beruhten nicht auf Grundlage der Agenda 2020. Ich weiß, es ist ein schwerer Stand, den wir hier einnehmen. Aber wenn man sich mit der Agenda beschäftigt, hat das IOC unter Thomas Bach einen gigantischen Schritt nach vorn getan.

Wie sind die Rückmeldungen zu Ihrer Initiative bislang?

Erste Abfragen liegen bei 70 Prozent Zustimmung. Wir freuen uns darüber.

Wird es ein Referendum geben?

Erst einmal müssen wir die Bewerbungskriterien des IOC abwarten. Und dann ist unser Konzept ja auch nur ein Angebot an Sport und Politik. Die Bewerbung selbst ist Sache des DOSB.

Und dann?

Ich bin ein sachbezogener Mensch. Wenn die Bürgerinnen und Bürger eine Bürgerbefragung wollen, dann freuen wir uns darauf. Wenn nicht, sollte man das Geld sinnvoll für andere Dinge nutzen.

Gehen Sie der Auseinandersetzung aus dem Weg?

Nein, in keiner Weise. Es ist wichtig, dass wir den Menschen das Konzept frühzeitig erklären und ich freue mich auf den Dialog. Nur so können wir besser werden. Wir führen Gespräche an Universitäten, bei den Handelskammern, bei politischen Veranstaltungen. Ich sage nur: Ich bin kein Freund dieses Automatismus.

Die Guido-Westerwelle-Stiftung, deren Vorsitzender Sie sind, steht für politische Teilhabe. Wie passt das mit einem Nein zu einer Bürgerbefragung zusammen?

Wenn Sie so wollen, war Guido ein Bekenner davon, dass es gewählte Parlamente gibt. Dazu gehört auch, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht von der breiten Öffentlichkeit erst mal nicht getragen, aber nachher als sinnvoll erachtet wurden.

Haben Sie ein Beispiel?

Der Nato-Doppelbeschluss. Hätten Sie darüber abgestimmt, wären die Menschen dagegen gewesen. Hat uns der Nato-Doppelbeschluss Frieden gebracht? Ja. Es gibt einfach politische Entscheidungen, die richtig und gut sind, auch wenn eine Anzahl von Menschen zu Beginn sagt, ich bin nicht dafür.

Sie sind also gegen eine Bürgerbefragung?

Nein, überhaupt nicht. Ich spreche mich nur gegen den bestehenden Automatismus aus: Olympische Spiele – Bürgerbefragung, Fußball-WM oder EM – keine Bürgerbefragung.

Läuft man ohne Absegnung nicht Gefahr, wieder die Kritiker zu bedienen?

Zuerst müssen wir die Kriterien des IOC abwarten, um dann auf dieser Basis ein seriöses Kostenkonzept zu erstellen. Dann gibt es eine vernünftige Sachlage. Im Übrigen auch hier: Bei einer Fußball-EM im eigenen Land fragt niemand nach den Kosten.

Was jetzt vorhanden ist, muss in 14 Jahren nicht mehr tauglich sein.

Wird es aber. Ein Beispiel: Wir haben in Aachen beim CHIO den Anspruch, auch in zehn oder zwanzig Jahren noch ein Weltklasse-Reitturnier zu sein. Das gleiche gilt für die anderen Fußballstadien und Sportarenen. Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der bestehenden Arenen wird es von den Sportstättenbetreibern auch unabhängig von Olympischen und Paralympischen Spielen geben.

Was lässt sich von Ihrer Stiftungsarbeit auf Olympia übertragen?

Es bedarf Leistung, um erfolgreich zu sein. Darüber hinaus ist beides unglaublich inspirierend. Wenn wir Jungunternehmer aus Schwellenländern nach Berlin einladen und sie uns ihre zahlreichen Projekte vorstellen, dann ist das sehr inspirierend. Wie beispielsweise eine Frau die eine Seifenfabrik im Irak aufbaut, in der nur Frauen arbeiten, wodurch die Frauen an Selbstwert gewinnen. Genau diese Bereitschaft, Dinge zu verändern und Chance von Morgen zu sehen. Das ist sinnstiftend. Und dieser Spirit, der lässt sich sehr gut übertragen.

Warum braucht Deutschland Olympia?

Deutschland braucht nicht nur Olympische, sondern auch Paralympische Spiele. Es kann helfen, im Zusammenleben Berührungsängste von Menschen mit und ohne Behinderung abzulegen. Das allein wäre schon großartig für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Und es ist gut, wenn wir uns als Deutschland auch Großprojekte zutrauen. Olympische und Paralympische Spiele können das sein, auf der Grundlage eines ökonomisch und ökologisch nachhaltigen, sinnvollen Konzeptes.

Das Gespräch führte Anne Armbrecht.