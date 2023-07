Motorsport-Experte Christian Danner „In Deutschland verschwindet die Formel 1 aus der Mitte der Gesellschaft“

Herr Danner, zur Halbzeit der Formel-1-Saison hat Weltmeister Max Verstappen in seinem Red-Bull-Boliden vor dem Rennen in Spa am Sonntag über 100 Punkte Vorsprung. Eine derartige Dominanz kann langweilig sein, trotzdem strömen Hunderttausende an die Rennstrecken. Warum?

Diese krasse Überlegenheit von Red Bull war so nicht vorhersehbar. Aber Live-Sport ist generell super. Die Faszination Formel 1 ist so groß wie eh und je. Trotz der Überlegenheit von Max Verstappen ist sie absolut nicht langweilig. Sie enthält so viele Geschichten. Wann wird Ferrari wieder besser? Warum ist Verstappen so viel stärker als sein Teamkollege Sergio Perez? Kommen neue Teams? Und, und, und. Sie ist nicht statisch, sie ist ein Fluidum. All das begeistert, berührt und bewegt unzählige Menschen.