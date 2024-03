Nach 4:1-Erfolg in Chemnitz FASS Berlin Regionalliga-Meister im Eishockey

Das Team von FASS Berlin gewann am Donnerstagabend in Chemnitz durch einen 4:1-Erfolg zum ersten Mal die Meisterschaft in der Eishockey-Regionalliga Ost. Vor rund 1200 Fans, darunter auch einem Grüppchen aus der Hauptstadt, feierte die Mannschaft von Coach Christopher Scholz damit den größten Triumph seit dem Titel in der Regionalliga Nord 1981.

Nach dem 5:4-Erfolg in Spiel eins zeigten die Weddinger bei den Chemnitz Crashers eine durchgehend konzentrierte Leistung und bauten ihre Führung bis zur 35. Minute durch Treffer von Felix Braun (2) und Markus Babinsky konsequent auf 3:0 aus.

„Wir haben in Chemnitz nicht nur unser bestes Auswärtsspiel der Saison, sondern unser bestes Spiel seit langem gemacht”, sagte Trainer Scholz hinterher. Im Gegensatz zu den zwei Partien zuvor gerieten die Nordberliner auch nach dem schnellen 1:3-Anschluss der Gastgeber nicht aus der Bahn. Im Tor zeigte der erst seit dem vergangenen Sonntag wieder im Einsatz befindliche Eric Steffen eine starke Leistung. „Unsere Truppe hat sehr gutes, souveränes Eishockey gespielt”, sagte Scholz.

Kapitän Tom Fiedler, der in Minute 44 den 4:1-Schlusspunkt setzte, sagte, „der pure Wille, das Ding ziehen zu wollen, starkes Unterzahlspiel und in den richtigen Momenten die Tore geschossen zu haben”, seien die entscheidenden Faktoren für den Sieg gewesen. „Ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft. Wir sind als Einheit, als Familie zusammengewachsen“, sagte der 38-Jährige am Freitag mit leicht belegter Stimme.

Es ist schön zu wissen, dass man nicht immer nur Zweiter wird. Tom Fiedler, Kapitän von FASS Berlin.

„Es ist schön zu wissen, dass man nicht immer nur Zweiter wird“, meinte der Ex-Eisbär, der noch nicht ans Karriereende denkt, angesichts des Halbfinal-Ausscheidens im vergangenen Jahr und der Vizemeisterschaft vor zwei Jahren. „Die Gewissheit, auch im dritten Drittel der Karriere noch eine Meisterschaft gewonnen zu haben, ist etwas Besonderes.“

Chefcoach Scholz hob indes ebenfalls den Teamgeist von FASS Berlin in der Saison 2023/24 hervor und antwortete auf die Frage nach dem wichtigsten Spieler: „Insgesamt ist der MVP die ganze Mannschaft.”

Nach dem Meistertitel ihrer Mädels in der 1. Frauenliga Nord/Ost, kann FASS nun zum Saisonabschluss doppelt feiern.

Ein Aufstieg des Meister-Männerteams ist für die Weddinger hingegen kein Thema. „FASS Berlin wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Ost spielen. Die wirtschaftliche Lücke zur Oberliga ist – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – einfach zu groß. Die Oberliga ist inzwischen eine Vollprofiliga, während unsere Spieler den Sport neben Beruf, Ausbildung, Uni oder Schule betreiben“, sagte der Vereinsvorsitzende Lucien Aicher. „Wir sehen weiter viel Potenzial in der Regionalliga Ost, sind stolz auf unsere sportliche Heimat und freuen uns auf weitere Erfolge.“