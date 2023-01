Nach anderthalb Jahren beim 1. FC Union Genki Haraguchi wechselt zum VfB Stuttgart

Genki Haraguchi verlässt den 1. FC Union Berlin. Der 31 Jahre alte Japaner wechselt innerhalb der Bundesliga zum VfB Stuttgart. Das gaben beide Vereine am Montag und damit einen Tag vor dem Ende der Transferperiode bekannt. „Ich werde immer mit einem Lächeln auf die Zeit mit der Union-Familie zurückschauen, freue mich nun aber auch auf die neue Aufgabe in Stuttgart“, sagte Haraguchi.

Sein Vertrag in Köpenick wäre nur bis zum Ende dieser Saison gültig gewesen, erklärte Unions Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Haraguchi war im Juli 2021 zu den Köpenickern gewechselt. Er kam damals von Hannover 96, hatte davor aber unter anderem auch für Hertha BSC gespielt. Der 74-malige Nationalspieler Japans kam in dieser Saison auf wettbewerbsübergreifend 18 Einsätze für Union.

Nur zwei Stunden vor Haraguchi hatte Union auch Mathis Bruns verabschiedet. Der 18 Jahre junge Innenverteidiger spielte bisher noch in der A-Jugend-Bundesliga, trainierte aber schon länger zumindest zeitweise bei den Profis mit. In der Saison 2020/21 stand er bei zwei Spielen im Bundesliga-Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz.

Nun wurde Bruns bis zum Sommer 2024 an den italienischen Erstligisten US Lecce ausgeliehen. Dort ist er vorerst für die U19 vorgesehen. „Er hat es in der Vorbereitung sehr gut gemacht, aber wir haben fünf ausgezeichnete Verteidiger“, sagte Unions Trainer Urs Fischer. „Da macht es absolut Sinn, mal was anderes zu sehen. Das ist eine tolle Lösung für ihn.“ (dpa/Tsp)

