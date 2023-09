Nach der Alkoholsucht Koichi Sakamoto beim Skating-Marathon

Als Koichi Sakamoto acht Jahre alt ist, beginnt er in Japan mit dem Eisschnelllaufen. Er erzählt von sich selbst, dass er in dem gleichen Zeitraum festgestellt habe, dass er ein nervöses Kind gewesen sei: „Ich konnte nachts oft nicht schlafen, weil mein Herz so doll geschlagen hat.“ Er kämpfte mit seinen Charaktereigenschaften und fühlte sich oftmals nicht zugehörig. Mit seinem Studium verließ er seinen Klub und hängte seine Leidenschaft für eine Weile an den Nagel.