Nach dramatischem Spielverlauf FASS gewinnt erstes Finalspiel in der Regionalliga Ost

Am Ende musste alles raus. FASS-Stürmer Daniel Volynec sprintete am Sonntagnachmittag quer übers Eis, vom gegnerischen Tor in Richtung des eigenen und ließ sich auf Höhe der Mittellinie auf die Knie fallen. Anschließend rutschte er, im Stile eines Fußballtorjubels, in Richtung des am besten besetzten Teil der Zuschauertribüne und ballte die Fäuste. Er hatte gerade, 32 Sekunden vor Spielende, das Tor zum 5:4 erzielt. Es sollte am Ende der Siegtreffer des ersten Finalspiels in der Serie „Best-of-three“ sein.