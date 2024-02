Nach vielen Jahren bei Turbine Potsdam Sophie Weidauer ist jetzt Top-Torjägerin in der Bundesliga

Früh fangen alle an, die im Sport etwas werden wollen. Aber Sophie Weidauer wusste schon ganz genau, was sie werden will, als sie gerade erst eingeschult worden war: Profi-Fußballerin, sonst nichts. Und von diesem Weg hat sie sich nie abbringen lassen. Niemand hatte sie dazu gedrängt, es war stets ihr eigener Antrieb.