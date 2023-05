Nach Zusammenbruch Spieler von Tasmania Berlin „auf dem Weg der Besserung“

Das Spiel in der Oberliga zwischen FC Mecklenburg Schwerin und Tasmania Berlin wurde am Sonnabend von einem Zwischenfall überschattet: In der 43. Minute wollten die Berliner Gäste gerade einen Eckball ausführen, als ihr Spieler Glodi Zingu zusammenbrach und das Bewusstsein verlor.

Seine Teamkollegen kamen ihm sofort zur Hilfe und der Krankenwagen wurde gerufen. Zingu wurde noch auf dem Platz ärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebrachte. Das Spiel wurde zunächst unter- und schließlich abgebrochen. Wie das Portal „FuPa“ berichtete, hätten Spieler und Zuschauende unter Schock gestanden.

Erst am Sonntag kam die vorläufige Entwarnung: Zingu sei bereits auf dem Weg ins Krankenhaus wieder bei Bewusstsein gewesen, schrieb der Verein auf Facebook. „Die angespannte Stille im Stadion wich in diesem Moment aufmunterndem Applaus.“ Mittlerweile sei Zingu auf dem Weg der Besserung, er befinde sich aber zur „weiteren Behandlung“ noch im Krankenhaus. Ob und wann das Spiel nachgeholt wird, entscheidet nun das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes. (Tsp)