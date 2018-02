Hertha BSC setzt auf einen Perspektivspieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Der ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Arne Meier wurde am Dienstag vorzeitig verlängert. "Arne ist bisher sicher eine der Entdeckungen der Saison", sagte Geschäftsführer Michael Preetz zu der Verlängerung. "Es ist unsere Philosophie, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und ihn zu fördern." Bis wann der neue Kontrakt gilt, war zunächst nicht bekannt.

Maier, der überall im zentralen Mittelfeld spielen kann, schaffte in dieser Saison den Durchbruch bei den Blau-Weißen. In der aktuellen Spielzeit bestritt der Herthaner zwölf Bundesliga-Partien, drei Europa League-Duelle und ein DFB-Pokal-Spiel. "Wenn man elf Jahre für einen Verein spielt, wächst einem der Club natürlich ans Herz und wird so etwas wie deine Familie oder dein zweites Zuhause", sagte Meier, der 2007 als Achtjähriger vom Ludwigsfelder FC in die Nachwuchsabteilung der Hertha gekommen war. In der U15 hatte er unter dem heutigen Hertha-Trainer Pal Dardei trainiert, der ihm am 33. Spieltag der vergangenen Saison zu seinem Bundesliga-Debüt verhalf. (Tsp)