Tagesspiegel Plus Nationalspielerin Theresa Simon : „Als Frau im Profisport solltest du dir ein zweites Standbein aufbauen“

Mit Theresa Simon will sich Alba Berlin in der Spitzengruppe der DBBL etablieren. Die 25-Jährige hat sich in Berlin bereits gut eingelebt und hofft mit dem Nationalteam auf die Olympia-Quali.