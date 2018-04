Basketball-Superstar Dirk Nowitzki will seine Karriere definitiv fortsetzen und noch eine weitere Saison für die Dallas Mavericks in der NBA spielen. „Ich habe immer gesagt, dass ich wenn möglich meinen Zweijahresvertrag erfüllen möchte. Ich habe dieses Jahr nichts gesehen, was dagegen spricht“, sagte der 39-Jährige vor dem 97:124 der Mavericks gegen die Phoenix Suns im letzten Saisonspiel in der nordamerikanischen NBA, das der am linken Knöchel verletzte Nowitzki als Zuschauer verfolgte. Die Play-offs haben die Mavericks deutlich verpasst.



„Ich werde jetzt sehen, wie die Reha die nächsten Wochen läuft und wie der Knöchel reagiert, aber natürlich arbeite ich auf eine weitere Saison hin“, erklärte Nowitzki. Er habe sich einer OP unterzogen, um möglichst früh mit der Reha beginnen zu können und für die kommende Saison fit zu sein. „Ich plane zurückzukommen. Ich habe diese Saison nicht viele Spiele verpasst und mich die meiste Zeit gut gefühlt.“



Bis zur Operation kam Nowitzki weitgehend problemlos durch sein 20. NBA-Jahr, erzielte im Schnitt zwölf Punkte, und startete in 77 Spielen. Er könne sich durchaus vorstellen, nun auch als Ersatzspieler von der Bank zu kommen, sollte dies dem Team nützen, erklärte er.



Es soll wieder besser werden

Für den Meister von 2011 wird es jedoch ein langer Weg zurück Richtung Spitze. „Ich glaube daran, dass wir nächstes Jahr besser sein werden“, sagte Mavs-Coach Rick Carlisle hoffnungsvoll und baut dabei auf die Unterstützung seines langjährigen Anführers. „Dirk Nowitzki als Teil dabei zu haben, ist extrem wichtig für mich. Ich bin wirklich begeistert, wie er dieses Jahr gespielt hat. Er war so konstant.“ (dpa)