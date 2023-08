Noch ein Neuer für Alba Berlin Sterling Brown kommt mit viel NBA-Erfahrung

Fünfter Neuzugang für Alba Berlin: Flügelspieler Sterling Brown erhält einen Vertrag über zwei Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2024/25. Der 28-Jährige kommt mit der Erfahrung von 292 NBA-Spielen für die Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Dallas Mavericks und Los Angeles Lakers. In der vergangenen Saison war Brown, der sowohl als Small Forward als auch als Shooting Guard spielen kann, für das Farmteam der Toronto Raptors in der NBA G-League aktiv.

„Mit seinen Skills wird er uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn er etwas Zeit brauchen wird, um sich an den europäischen Basketball zu gewöhnen“, wird Albas Sportdirektor Himar Ojeda in einer Vereinsmitteilung zitiert. Für den in Maywood im US-Bundesstaat Illinois geborenen Brown ist es die erste Station in Europa. (Tsp)