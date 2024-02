Proteste gegen möglichen Investoren-Einstieg : Fans sorgen in Freiburg mit ferngesteuerten Fliegern für Spielunterbrechung

Bei den beiden Bundesliga-Spielen am Sonntag gibt es erneut Proteste gegen den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL. In Freiburg lassen sich die Fans was ganz Neues einfallen.