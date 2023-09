Regionalliga Ost im Eishockey Henry Haase kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Lauterbach, Hessen, eine Kreisstadt des mittelhessischen Vogelsbergkreises. Da vermutet man eher weniger, dass die örtliche Eishockeymannschaft in der Eishockey-Regionalliga Ost, der vierthöchsten Spielklasse des Landes, antritt. Und doch sind die Lauterbacher Luchse in der am kommenden Samstag beginnenden Saison erstmals dabei. Nach ihrem kuriosen „Rauswurf“ aus der Regionalliga West fanden sie im Osten ein neues Zuhause.