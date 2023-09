Revanche in Bayern Die Eisbärinnen starten in die Bundesliga-Saison

Sieben Monate und elf Tage ist es her, dass die Eisbärinnen ein Ligaspiel in der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) bestritten haben. Nun ist es wieder so weit: Am Sonnabend wird in der Miesbacher Eishalle der Puck eingeworfen (19.30 Uhr). Zum ersten Match der neuen Spielzeit in der Bundesliga gastieren die Eisbärinnen beim ESC Planegg.