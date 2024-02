Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM Platz sechs für deutsches Duo Voigt/Strelow

Vanessa Voigt und Justus Strelow haben bei der Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nove Mesto die erhoffte Medaille in der Single-Mixed-Staffel verpasst.

Gut dreieinhalb Wochen nach ihrem Weltcup-Premierensieg in dieser Disziplin musste sich das Duo am Donnerstagabend mit Platz sechs zufriedengeben. Nach vier Nachladern hatten die beiden am Ende 1:04,6 Minuten Rückstand auf den neuen Weltmeister Frankreich. Silber sicherte sich Italien vor Norwegen.

In dem jüngsten WM-Wettbewerb stand bisher noch kein deutsches Duo ganz oben bei einem Großereignis. Als Einzige hatten bisher Franziska Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz WM-Silber geholt.

Die WM-Generalprobe in Antholz hatten Voigt und Strelow am 20. Januar mit nur einem Nachlader bei acht Schießeinlagen gewonnen. Beide zählen im gesamten Feld zu den Top-Schützen und gehörten deshalb zu den Mitfavoriten. (dpa)